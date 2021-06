Hartkopf und Pullner nicht mehr auf Platz

Nach 18 Jahren in Edlau hängt Sandra Hartkopf die Fußballschuhe an den Nagel.

Edlau - Die Fußballerinnen von Rot-Schwarz Edlau stehen wieder im Mannschaftstraining. Zwei Spielerinnen sind nicht mehr dabei. Eine von ihnen kann man getrost als Edlauer Urgestein bezeichnen: Sandra Hartkopf hat ihre lange und erfolgreiche Karriere beendet. Sie wurde mit Blumen, einer Bilddokumentation und einem Dress in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet. Die gebürtige Trinumerin begann ihre Karriere beim SV Trinum, wo sie mit 15 in die Damenmannschaft wechselte.

Abschied nach 18 Jahren

Vor knapp 18 Jahren schloss sich Hartkopf den Edlauerinnen an, wo sie im vergangenen Jahr noch kickte. Der coronabedingte Abbruch der Saison hat ein echtes Abschiedsspiel verhindert. Sandra Hartkopf wird den Verein aber mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihre Erfahrungen weitergeben.

Am gleichen Tag wurde auch das Talent Maria Pullner verabschiedet. Die Nachterstedterin plagen schon längere Zeit Knieprobleme, die nicht behoben werden konnten. So muss sie ihre Karriere beenden. „Der Verein und die Mannschaft wünschen ihr Gesundheit viel Erfolg im Leben“, so Edlaus Vorsitzender Gerhard Danisch. Es wurden aber auch neue Spielerinnen zum ersten Training begrüßt.

Die aus Montenegro stammende Ilda Mujovic, die zuletzt in Bad Dürrenberg spielte, soll die Edlauer Offensive verstärken. Weiterer Neuzugang ist das Talent Michelle Starke. Die 17-Jährige stammt aus Alsleben und will nach einer Pause wieder angreifen. Sie soll die Defensive bereichern. Auch eine alte Bekannte kehrt in den Kader der Rot-Schwarzen zurück. Svenja Kasler steht nach überstanden Knieproblemen und absolvierte Berufsausbildung wieder mit zur Verfügung. Sie ist im Mittelfeld zu Hause.

Noch Zugänge geplant

Laut Vereinschef Danisch sollen noch ein bis zwei Spielerinnen dazukommen, um eine erfolgreiche Saison in der Verbandsliga zu spielen und im Pokal so weit wie möglich zu kommen. Siebenmal waren die Edlauerinnen Landesmeister und mehrfach das Finale des Landespokals erreicht. Doch da blieb der große Wurf aus.