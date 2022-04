Halles Ruder-Talente holen gleich fünf deutsche Titel

Halle (Saale)/MZ - Frank Köhler kommt ins Grübeln. „Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal bei Juniorenmeisterschaften einen so starken Eindruck hinterlassen haben“, gibt der Cheftrainer der halleschen Ruderer zu. Elf Medaillen, darunter fünf goldene, haben die HRV-Talente bei den nationalen Titelkämpfen der U 19 und U 17 am Wochenende in Essen erkämpft.