Halles größtes Fußball-Talent spielt jetzt in der 2. Bundesliga

Stürmer Armindo Sieb will sich in der 2. Bundesliga durchsetzen.

München/sid/MZ - Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat Nachwuchsstürmer Armindo Sieb (19) verpflichtet. Wie das Kleeblatt am Freitag mitteilte, kommt der Juniorennationalspieler von Bayern München nach Fürth und unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

Sieb, der in Halle an der Saale geboren wurde, aber nie für den Halleschen FC spielten, kam in der abgelaufenen Saison zehn Mal für den FC Bayern II in der Regionalliga zum Einsatz.

„Die Art und Weise wie hier Fußball gespielt werden soll und wie hier mit jungen Spielern gearbeitet wird, bietet mir beste Voraussetzungen, um mich bestmöglich weiterzuentwickeln“, sagte Sieb, der in elf Spielen für die U19-Nationalmannschaft vier Treffer erzielte.

Bei den Bayern hatte sich Sieb, der aus Jugend von Motor Halle stammt und 2014 zu RB Leipzig gewechselt war, nicht bei den Profis durchsetzen können. Zwar absolvierte der Stürmer Testspiele unter Trainer Julian Nagelsmann, letztlich war der Konkurrenzkampf beim Deutschen Meister aber zu groß.