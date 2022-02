Halle (Saale)/MZ - Hoch her ging es am Dienstagabend im Nachholspiel der Basketball-Bundesliga. Die abstiegsgefährdeten Gisa Lions bezwangen in heimischer Halle den Meisterschaftsfavoriten Rheinland mit 61:59.

Vor allem im letzten Viertel überraschten die Gastgeberinnen, gewannen dieses mit 20:4. Die meisten Punkte für Halle erzielte Kapitänin Barbora Kasparkova (16).