Beim HFC stand vor dem Spiel in Greifwald noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Serhat Polat

Halle/MZ - Vor dem abschließenden Spiel in der Fußball-Regionalliga beim Greifswalder FC stand beim Halleschen FC ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Serhat Polat. Der Offensivmann hatte am vergangenen Sonntag mit zwei Treffern beim 4:1-Sieg gegen seinen Ex-Klub Hertha Zehlendorf geglänzt, konnte unter der Woche jedoch nur dosiert trainieren. Entsprechend groß war die Sorge, dass er für das Spiel in Greifswald nicht zur Verfügung stehen könnte.