Franziska Hildebrand läuft bei Weltcup-Comeback auf Platz 37

Hochfilzen/MZ/dpa - Franziska Hildebrand hat ihr erstes Weltcup-Rennen der Saison auf Rang 37 beendet. Am Freitag kam die in Halle geborene und in Köthen lebende Biathletin im Sprint von Hochfilzen nach zwei Schießfehlern mit 2:12 Minuten Rückstand auf Siegerin Hanna Sola (Weißrussland) ins Ziel.

Beste Deutsche über die 7,5 Kilometer mit zwei Schießeinlagen war die fehlerfreie Vanessa Hinz auf Rang zehn (1:18 Minuten Rückstand), Denise Herrmann wurde 13. (1:29), Franziska Preuß landete auf Rang 18 (1:39), Vanessa Voigt auf Platz 27 (1:47). Noch hinter der 34 Jahre alten Hildebrand wurde Janina Hettich 55. (2:38).

Damit haben sich alle fünf deutschen Starterinnen für das Verfolgungsrennen am Sonntag qualifiziert, in das Hildebrand mit großem Rückstand auf die Spitze geht. Am Samstag steht aber zunächst das Staffelrennen an - wer dabei für Deutschland in die Loipe geht, ist noch unklar.

Biathlon-Weltcup: Denise Herrmann mit Rang 13. im Sprint unzufrieden

„Blöd gelaufen“, sagte Deutschlands Top-Läuferin Denise Herrmann über ihren 13. Rang in der ARD. „Die Zufriedenheit ist nicht so vorhanden.“ Vanessa Hinz meldete sich nach ihrem verpatzten Saison-Auftakt dagegen zurück: „Ich habe das Optimalste für mich herausgeholt und kann zufrieden ins Bett gehen“, sagte sie.

Franziska Hildebrand hatte sich mit guten Leistungen im zweitklassigen IBU-Cup für einen Platz im deutschen Weltcup-Team empfohlen und zugleich von einer Krankheit von Anna Weidel profitiert, die in Österreich nicht an den Start gehen kann.

Zuvor am Freitag hatte Johannes Kühn hat den deutschen Biathleten überraschend den ersten Sieg des Olympia-Winters beschert. Für den 30-Jährigen war der Sieg im Sprint von Hochfilzen der größte Erfolg seiner Karriere.