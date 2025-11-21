Was macht der HFC? Darum geben Sachsen-Anhalts Topklubs jetzt freiwillig Ticketeinnahmen ab
1. FC Magdeburg, SC Magdeburg oder auch Union Halle Neustadt sind Teil des Projekts „Sportgroschen“. Was dahinter steckt und wer profitiert.
Aktualisiert: 21.11.2025, 17:41
Magdeburg/Halle. - Felix Gühlcke ist ein Freund des Prinzips Robin Hood, also dass die Reichen den Armen geben, oder wie im Fall der Aktion „Sportgroschen“, die Großen den Kleinen. „Als größerer Verein muss man da vorangehen, wir leben auch von den kleinen Vereinen“, sagt der Sportchef vom Handball-Bundesligisten SV Union Halle-Neustadt, der Teil eines Projektes ist, das es in dieser Form in Deutschland noch nicht gab.