Es geht gleich richtig rund zwischen Westerhausen und Tabellenführer Ammendorf

Westerhausen/MZ - Das Topspiel in der Verbandsliga Süd brauchte kaum Anlaufzeit, als am Samstag Tabellenführer BSV Ammendorf beim Zweiten, SV 1890 Westerhausen, zu Gast war.

Vom Anstoßpunkt weg hatte Westerhausen gleich die erste gute Chance der Partie, als Erik Brahmann nach einem langen Ball im Strafraum gefoult wurde. Nach längerer Behandlung war es schließlich Marcel Fricke, der zum Punkt marschierte. Fricke, eigentlich ein sehr sicherer Schütze, vergab aber die Chance und scheiterte mit seinem Versuch an Keeper Guth. Wieder einmal Guth. Wie schon im Hinspiel war der Keeper der Faustpfand für den BSV beim 2:2.

Anfangs ein munteres Spiel

Es entwickelte sich in der Folge ein munteres Spiel mit einigen Feldvorteilen für die Gastgeber, die aber daraus kein Kapital schlagen konnten. Über Topscorer Gerson Sachs waren die Hallenser auch immer wieder gefährlich und die Führung in der 20. Minute kam nach Vorlage eben jenes Sachs. Nach starker Kombination über die rechte Seite tauchte Sachs plötzlich vor Keeper Klötzer auf, chipte den Ball ganz überlegt an den langen Pfosten, wo Hannes Frohne nur noch den Kopf hinhalten musste. Doch die Führung sollte nicht lange Bestand haben für den Tabellenführer.

Es waren kaum zwei Minuten gespielt, als der Ball zum Ausgleich im Netz lag. Lukas Ferchow wurde mit einem tollen Diagonalball in Szene gesetzt, marschierte über die linke Seite in den Strafraum und bediente seinen Kapitän Denis Neumann mustergültig, sodass dieser den Ball nur noch über die Linie schieben musste.

Partie verflacht nach dem Ausgleich

Danach verflachte die Partie zusehends. Beide Mannschaften arbeiteten gut gegeneinander und so waren die Torchancen Mangelware. Kurz vor der Pause war es dann aber wieder der starke Sachs, welcher der Abwehr enteilt war und im Strafraum auf Stürmer Cramer ablegte, der aus elf Metern das Leder über Klötzers Kasten setzte. Jetzt war auch wieder Westerhausen durch Marcelo Franceschi dran, aber im letzten Moment konnte der Ball abgeblockt werden. Nur eine Minute später war der kleine Brasilianer wieder gefährlich im 16er, hat aber im Kampf um den Ball Guth gefoult, so dass die Aktion abgepfiffen wurde. Das waren noch mal Ausrufezeichen der Gastgeber, bevor es in die Kabinen ging.

Die ersten zehn Minute der zweiten Hälfte sollte wieder nicht viel passieren, ehe Keeper Klötzer sein Team mit einer starken Parade vor einem erneuten Rückstand bewahren konnte. Nur einer Minute später wieder das Duell Sachs gegen Klötzer. Und wieder behielt der Keeper die Oberhand. Nach Kopfball-Ping-Pong im Strafraum war es schließlich der BSV, der erneut in Führung gehen konnte. Westerhausen bekam den Ball nicht weg. Sachs kam an die Kugel und brachte das Leder abgefälscht über Keeper Klötzer auf das Tor, sodass auch Max Stockhaus den Ball nicht mehr von der Linie kratzen konnte, weil er im Vorfeld auch doppelt abgefälscht war.

Oberwasser und Überzahl für Westerhausen

Danach fand Westerhausen nur schwer wieder in die Partie und hatte gehörig Probleme, Chancen zu kreieren. Der Ausgleich fiel aber dennoch. Joker Neubauer sollte dabei einen großen Anteil haben. Nach mustergültiger Flanke fand er den kleinen Brasilianer Marcelo Franceschi, der den Ball zum Ausgleich ins Netz brachte. Danach hatte Westerhausen Oberwasser und Überzahl, nachdem sich die Hallenser fünf Minuten vor Schluss selber dezimiert hatten. Ein weiterer Treffer sollte dennoch nicht mehr fallen, weil es eben auch keinerlei Nachspielzeit gab und das Spiel so verdient unentschieden endete.

So ganz zufrieden war Trainer Marco Wagner nach dem Spiel nicht. „Ich fand uns in der ersten Hälfte besser. Wir hatten einige gute Chancen und vergeben sogar einen Elfmeter.“ Doch letztlich fand Wagner eben auch, dass sein Team die zweite Hälfte zeitweilig verschlafen hatte, „dann aber doch noch verdient den Ausgleich erzielt hatte“. Am Samstag kommt es in Westerhausen zum Pokalkracher gegen den Halleschen FC.