Halle (Saale) - Hoch verloren, dafür jede Menge an Erfahrung gewonnen: Halles Erstliga-Handballerinnen unterlagen am Samstag in heimsicher Halle Borussia Dortmund mit 22:39. Der Aufsteiger hatte gegen den hochkonzentriert auftretenden Spitzenreiter nicht die Spur einer Chance. Mit seinem 27. Sieg im 27. Saisonspiel sicherte sich der Topfavorit vorzeitig die Meisterschaft und feierte nach dem Abpfiff überschwänglich.

„Mehr als 20 Tore werfen und weniger als 40 kassieren“, das hatte vorab Halles Trainer Jan-Henning Himborn als Wunsch geäußert und seine Schützlinge konnten den erfüllen. Die Wildcats, die den Klassenerhalt bereits sicher haben, versuchten das Spiel gegen die mit internationalen Stars gespickte Mannschaft zu genießen und freuten sich über jede gelungene Aktion. Vor allem junge Spielerinnen wie Lena Smolik (21 Jahre/4 Tore) oder Julia Redder (22/ebenfalls 4), die diesmal längere Einsatzzeiten bekamen, konnten sich auszeichnen und auch Nadine Smit (3) bot eine gute Vorstellung.

Noch drei Spiele hat Union zu absolvieren: in Buxtehude (14.5.), zu Hause gegen Bensheim-Auerbach (19.5) und zum Abschluss bei TuS Metzingen (22.5.), dann geht es in die Sommerpause. (mz)