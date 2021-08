Der SC 1890 Westerhausen ist als Spitzenreiter unterwegs

Der Verbandsligist vom Wolfsberg gastiert am Freitag beim zweifachen Landesmeister in Ammendorf. Was Coach Wagner von der Partie erwartet.

Westerhausen/MZ - Am heutigen Freitag gastiert der SV 1890 Westerhausen beim BSV Halle-Ammendorf zum Gipfeltreffen der Verbandsliga Süd.

Der BSV ist mittlerweile schon traditionell eines der Spitzenteams der Verbandsliga - und das über Jahre hinweg. Seit Sommer 2014 standen die Ammendorfer in sechs von acht Saisons auf dem „Treppchen“ und konnten in dieser Zeit auch zwei Mal die Landesmeisterschaft gewinnen, entschieden sich aber jeweils gegen einen Aufstieg in die Oberliga. Ein Schritt mit Vernunft und Weitsicht, ist die Oberliga durch wenig Derbys und weite Strecken nicht so attraktiv, wie die Beletage Sachsen-Anhalts.

„Freitagabend, Flutlichtspiel und dann noch Erster gegen Zweiter, was will ein Fußballer da mehr?“

Im Stadion der Waggonbauer erwartet die Wolfsberg-Elf am Freitag unter Flutlicht nun ein wilder Ritt. Schließlich reist die Mannschaft Marco Wagners als Tabellenführer an. Dementsprechend ist der Trainer auch schon heiß auf die Partie: „Freitagabend, Flutlichtspiel und dann noch Erster gegen Zweiter, was will ein Fußballer da mehr?“, stellt der Übungsleiter die rhetorische Frage dazu.

Dabei konnte Westerhausen am vergangenen Wochenende mit dem SC Bernburg eben jenes Team besiegen, welches der Kamalla-Elf am ersten Spieltag die einzige Niederlage beigebracht hatte. Doch umso mehr kamen die Hallenser in dieser Saison nach der Auftaktniederlage ins Rollen, auch wenn dabei am zweiten Spieltag ein 0:0 gegen Aufsteiger Farnstädt stand. Doch Siege im Derby gegen den SV Blau-Weiß Dölau (2:0) und der Auswärtssieg in Amsdorf (3:0) hievten den BSV auf den zweiten Platz der Tabelle. Auch wenn das nach dem vierten Spieltag wenig aussagekräftig ist. Schließlich trennt den Ersten und den Fünften nur ein Pünktchen. Westerhausen hat am vergangenen Wochenende den zweiten Heimsieg eingefahren und spielte auswärts zudem zweimal unentschieden: 1:1 in Arnstedt und 2:2 in Weißenfels.

So ist natürlich auch der Respekt vor den Hallensern groß, doch für Wagner steht auch eines fest: „Wir haben in Ammendorf nichts zu verlieren. Wir freuen uns auf dieses Duell, gehen es positiv und auch mit breiter Brust an“, sagt der Übungsleiter, um dann noch zu ergänzen: „Und das wollen wir eben auch zeigen.“ Als Topteam der Liga ist der BSV auch als spielstarke Mannschaft mit vielen ehemaligen Oberligakickern bekannt.

Wird es ein packendes Flutlichtspiel?

„Ammendorf spielt einen sehr schönen Fußball, ist eine erfahrene und eingespielte Truppe, in der mein Trainerkollege seit Jahren eine ganz tolle Arbeit leistet“, schiebt Westerhausens Trainer nach. So sollte schließlich alles bereitstehen für ein packendes Flutlichtspiel im Stadion der Waggonbauer. Es ist nicht das einzige Spiel an diesem Freitagabend.

In Bernburg treffen der SCB und der VfB Sangerhausen aufeinander, während sich im Norden Halles Blau-Weiß Dölau und der 1. FC Romonta Amsdorf duellieren. In der Nordstaffel gibt es mit Rot-Weiß Thalheim gegen Grün-Weiß Piesteritz indes nur eine Freitagspartie. Als Schiedsrichter in Ammendorf, Anpfiff an diesem Freitag ist 19.30 Uhr, fungiert Benedict Ohrdorf. Fans aus Westerhausen, die mit dem Pkw nach Ammendorf anreisen wollen, sollten bedenken, dass es in und um Halle derzeit von Baustellen nur so wimmelt. Also im Falle eines Falles noch einmal im Internet nachschauen, wo die beste Route entlang führt. Denn wenn beide Teams loslegen wie die Feuerwehr, will man nichts verpassen.