CV Mitteldeutschland verliert ersatzgeschwächt gegen Eimsbüttel

Merseburg/MZ - Rein sachlich gesehen war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel für das Drittliga-Team des CV Mitteldeutschland. Mit 0:3 unterlagen die Piraten am Samstagabend in der Spergauer Jahrhunderthalle dem Eimsbütteler TV. Dennoch gibt es einige Gründe dafür, dass dies kein Dauerzustand wird und man in Kürze auch mit anderen Ergebnissen rechnen kann.