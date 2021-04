Cindy Roleder vor erstem Wettkampf als Mutter

Dessau/Halle (Saale) - Für den 21. Mai ist das 23. Internationale Leichtathletik Meeting in Dessau geplant. In den vergangenen Tagen haben einige prominente Athleten und Athletinnen ihre Zusage für ihre Teilnahme an den Wettkämpfen im Paul-Greifzu-Stadion gegeben.

So wird etwa Weitsprung-Superstar Malaika Mihambo auch in diesem Jahr in Dessau starten. In den vergangenen beiden Jahren sprang sie jeweils über sieben Meter. Mit Stabhochspringer Piotr Lisek und Hürdensprinterin Elwira Hermann sind auch schon internationale Stars gemeldet.Lesen Sie hier mehr zum Meeting „Anhalt 2021“.

Besonders reizvoll ist das Meeting auch aus hallescher Sportsicht: Hürdensprinterin Cindy Roleder vom SV will ebenfalls in Dessau starten. Es wäre ihr erster Wettkampf nach der Geburt ihres ersten Kindes. (mz)