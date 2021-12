Sein Opa boxte gegen Ali: Joscha Blin gibt Debüt als Profi-Boxer

Magdeburg/Halle (Saale)/dpa/MZ - Joscha Blin gibt am Sonnabend sein Profi-Debüt. Der Gegner für den 24-jährigen Mittelgewichtler beim Kampfabend des SES-Boxstalls im Magdeburger Maritim Hotel ist der Tscheche Richard Walter.

Der Name Blin ist nicht neu in der Boxwelt. Opa Jürgen Blin ist eine Hamburger Box-Größe, die gegen Legende Muhammad Ali gekämpft hat. „Mir wurde in jungen Jahren beigebracht, wie man steht, wie man schlägt, was eine Führhand ist, was eine Schlaghand ist“, sagt Joscha. Sein Opa, Vater und Onkel haben geboxt.

Jürgen Blin ging 1971 gegen Muhamed Ali in Runde sieben K.o.

Jürgen Blin, 78 Jahre alt, war Deutscher Meister und Europameister. Gegen Muhammad Ali kämpfte der Hamburger am 26. Dezember 1971 in Zürich. In Runde sieben ging er K.o. „Das war der einzige Kampf, von dem ich vorher wusste: Den kannst du nicht gewinnen“, sagte Blin einst.

Als Kind lebte Joscha Blin in einer Kleinstadt. Viele kannten seinen Opa. „Ich wurde immer auf ihn angesprochen.“ Lehrer fragten ihn, ob er der Enkel sei. Blin war beeindruckt, als er den Kampf des Opas zum ersten Mal sah. Und es gibt eine Gemeinsamkeit: „Mir wurde vom Trainer gesagt, dass ich ordentlich Power in den Fäusten habe und mir das schon ein bisschen ins Blut gelegt wurde.“

Coach ist Georg Bramowski, der auch Champion Dominic Bösel trainiert. Der Opa traut seinem Enkel den großen Schritt in die Profi-Welt zu. „Er ist schon gut, ich glaube daran, dass er gewinnen wird“, sagte er.

Neben Joscha Blin boxen am Samstag (22.45 Uhr/MDR) Kämpfer - angeführt von Cruisergewichtler Roman Fress - aus dem SES-Boxstall. Im Halb-Schwergewicht tritt Michael Eifert im Kampf um die Deutsche Meisterschaft gegen Niels Schmidt an. Auch der Hallenser Tom Dzemski steigt im Halbschwergewicht in den Ring.