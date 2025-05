Am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Gastgeber SV Höhnstedt gegen den SV Plötzkau 1921 ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Marcel Rickert traf für den SV Höhnstedt in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Toni-Raik Böber den Ball ins Netz (17.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Böber/Plötzkau (52.), gefolgt von Hannes Gruschetzki (SV Plötzkau 1921) in Minute 56 und Benjamin Mergner (SV Höhnstedt) in Minute 59. Spielstand 3:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 22

27 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lucas Matz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Höhnstedt erzielen (72.). Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Plötzkau 1921

SV Höhnstedt: Orlamünde – Rickert (78. Schaar), Kropp, Folter, Scheffler, Müller, Mergner, Weißenborn, Friedemann, Kossien (46. Elstner), Matz

SV Plötzkau 1921: Heinemann (46. Wedding) – Sack, Drici, Von Lachner, Kluge, Christmann, Gruschetzki, Liegmann (81. Gelbke), Hoppe, Stratmann (46. Grünhagen), Böber

Tore: 1:0 Marcel Rickert (12.), 1:1 Toni-Raik Böber (17.), 1:2 Toni-Raik Böber (52.), 1:3 Hannes Gruschetzki (56.), 2:3 Benjamin Mergner (59.), 3:3 Lucas Matz (72.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Sven Gallinski; Zuschauer: 206