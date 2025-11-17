Biathlet Danilo Riethmüller hat sich in der erweiterten Weltspitze etabliert. Warum der Mann aus dem Harz schon einmal kurz vor dem Aufgeben stand.

Biathlet aus dem Harz: Mit diesen Zielen geht Danilo Riethmüller in die Saison

Oberhof/Halle/MZ - Danilo Riethmüller zweifelte. Er steckte „in einem Loch“, wie der Biathlet aus Hasselfelde im Harz sagt. 2020 hatte er den Junioren-Weltmeistertitel gewonnen, 19 Jahre war er jung. Die Welt des in Deutschland populärsten Wintersports stand ihm scheinbar offen. Riethmüller aber stagnierte über Jahre, schaffte es nicht in den Weltcup. 2024 stand er vor der Entscheidung: „Entweder du probierst es noch einmal, oder lässt es einfach“, wie Riethmüller in einem Interviewformat des Deutschen Skiverbands (DSV) offenbart hat.