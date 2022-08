Bennet Wiegert: „Wollen Magdeburg nicht als One-Hit-Wonder sehen“

SCM-Trainer Bennet Wiegert geht als Gejagter in die neue Saison der Handball-Bundesliga.

Magdeburg/sid - Der SC Magdeburg und der THW Kiel duellieren sich im Supercup um den ersten Titel der Saison. SCM-Meistertrainer Bennet Wiegert spricht vor dem Spiel über den Titelkampf, die neue Rolle seines Teams und welchen Traum er von der Handball-Bundesliga hat.

Bennet Wiegert, Sie starten erstmals als Deutscher Meister in die Saison. Mit welchem Gefühl gehen Sie und Ihre Mannschaft in die Spielzeit?

Bennet Wiegert: Das ist eine ganz andere Aufgabe für uns. Auch mental. Wir freuen uns aber darauf. Wir haben darauf hin gearbeitet, jetzt Champions League zu spielen und vom Jäger zum Gejagten zu werden. Auf welchem Stand wir jetzt sind, das fragen sich wahrscheinlich alle Bundesliga-Mannschaften. Nach dem Supercup weiß man vielleicht schon mehr.

Wie groß ist die Vorfreude auf den Auftakt?

Es kann wieder losgehen. Man merkt das einfach. Vorbereitung ist für jeden Trainer und auch Sportler anstrengend, wir brauchen die Competition, den Wettkampf. Vorbereitungsspiele sind schön, da haben wir nicht den grenzenlosen Stress, gewinnen zu müssen. Aber jetzt kann es langsam wieder starten.

Die Kieler werden nach dem Coup des SCM sicherlich angestachelt sein. Wie gehen Sie damit um?

Wir freuen uns, wenn wir jemanden anstacheln können. Dann haben wir nicht ganz so viel verkehrt gemacht. Die Leistungsdichte in der Bundesliga wächst, da wird es auch andere Mannschaften geben. Ich habe immer noch den Traum, dass es mal eine Handball-Bundesliga gibt, in der der Meister vielleicht mal 15 Minuspunkte hat.

Die Meinungen über den Stellenwert des Supercups gehen auseinander. Wie wichtig ist Ihnen die Saison-Ouvertüre?

Ich finde den Supercup wichtig. Er wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, doch es ist der erste Titel der Saison. Wenn man ihn gewinnen kann, sollte man das tun.

Wie lautet das Saisonziel des SC Magdeburg?

Wir wollen oben mitspielen, das ist keine Frage. Wir wollen das in Magdeburg nicht als One-Hit-Wonder sehen. Aber wir wissen auch, wie schwer das ist, solch eine Leistung zu bestätigen. Jeder Trainer, jeder Leistungssportler strebt nach Konstanz. Und Konstanz wäre dann eine erfolgreiche Titelverteidigung.