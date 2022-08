SC Magdeburg gewinnt Torspektakel in Halle gegen HC Erlangen

Halle (Saale)/dpa - Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat das vorletzte Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Gegen Bundesligakonkurrent HC Erlangen hieß es am Sonntagnachmittag in der SWH-Arena in Halle (Saale) vor knapp 800 Zuschauern 36:33 (20:19). Bester Magdeburger Schütze war Kay Smits mit sieben Treffern.

Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert begann ohne Neuzugänge mit Magnus Saugstup am Kreis und Mike Jensen im Tor. Der SCM tat sich zu Beginn durchaus schwer, führte nach sechs Minuten dann aber doch erstmals.

Absetzen konnte Magdeburg sich aber nicht und so blieb es eng gegen den Vorjahres-Zwölften der Bundesliga. Nach der Pause war der SCM nun klar besser, führte mit sechs Treffern und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen, auch wenn Erlangen noch einmal verkürzte.

Am kommenden Donnerstag testet der SCM gegen Hannover-Burgdorf, bevor am 31. August mit dem Supercup gegen Pokalsieger THW Kiel das erste Pflichtspiel ansteht.