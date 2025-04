Bei den Clubmeisterschaften stehen die Topfavoriten Ben Limbach und Ian Hayn im Mittelpunkt. Das Duo hat schon zuvor beim Sachsen-Cup in Annaberg-Buchholz überzeugt.

Abteilung Racing vom MTV Wittenberg startet erfolgreich in Clubmeisterschaften

Wittenberg/MZ. - Die Abteilung Racing vom MTV Wittenberg ist am Samstag erfolgreich in die Clubmeisterschaften gestartet. Aber schon zuvor gibt es Erfolge zu vermelden. Ben Limbach gewinnt in Annaberg-Buchholz den Sachsen-Cup für die Youngster.