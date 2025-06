Dreimal scheitern die Deutschen in der Nationenliga ganz knapp. Doch gegen die Franzosen behält das Team die Nerven.

Die deutschen Volleyballer haben zum Ende der ersten Woche der Nationenliga gegen Olympiasieger Frankreich den ersten Sieg geschafft. Im kanadischen Quebec gewann das Team von Bundestrainer Michal Winiarski eine umkämpfte Partie mit 3:1 (23:25, 25:19, 29:27, 29:27).

Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes gegen die Gastgeber Kanada, Weltmeister Italien und Bulgarien jeweils knapp mit 2:3 im Tiebreak verloren. Doch gegen die Franzosen zeigte das Team Nervenstärke. Es war auch eine kleine Revanche für das verlorene Olympia-Viertelfinale im vergangenen Jahr in Paris. Beide Mannschaften traten jedoch mit deutlich anderen Kadern an.

Winiarski setzt in Kanada auf viele junge Spieler, die Erfahrung auf internationalem Niveau sammeln sollen. Nicht dabei ist dort etwa Ausnahmeakteur Georg Grozer (40), der sich von der Club-Saison erholt. Bei der Weltmeisterschaft ab dem 12. September auf den Philippinen peilt das deutsche Team eine Medaille an.

In der Nationenliga bestreiten die 18 besten Teams der Welt bei Männern und Frauen je zwölf Gruppenspiele an drei verschiedenen Spielorten. Die besten acht kommen in die K.o.-Runde.