Timo Werner und die DFB-Elf: Kein Einsatz für Joachim Löw - RB Leipzig sorgt sich

Bevor Marcel Sabitzer nach dem 2:1-Sieg in Köln in die Kabine abdrehte, wollte er noch etwas loswerden. Auf die harmlose Frage nach dem Gesundheitszustand seines Teamkollegen Timo Werner blaffte der Offensivspieler von RB Leipzig plötzlich ungehalten: „Jetzt lasst den Jungen doch mal in Ruhe!” Es war fast väterlich fürsorglich, wie sich der 23-Jährige schützend vor den nur zwei Jahre jüngeren Mitspieler stellte. Werner brauche jetzt einfach mal ein paar Tage Zeit, um durchzupusten.

Doch ob es tatsächlich so einfach ist, ist derzeit noch offen. In Köln war der Torjäger nicht dabei, offiziell wegen Problemen an der Halswirbelsäule und im Kiefer, wie RB vermeldete. Doch ob das die wirklichen Ursachen für Schwindelgefühle und Atemnot sind, die Werner gegen Besiktas Istanbul am Dienstag ebenso wie beim Training am Freitag verspürt hatte, ist unklar.

RB-Sportdirektor Ralf Rangnick sagte: „Wir sorgen uns um ihn – im wörtlichen Sinne.” Und weiter: „Es war schon in Istanbul eine ungewöhnliche Situation. Da er am Freitag noch einmal die gleichen Symptome hatte, muss man davon ausgehen, dass es sich um eine Sache handelt, um die wir uns kümmern müssen.”

RB müsse zunächst die genauen Ursachen finden und beheben. Werner ein drittes Mal zu belasten und zu hoffen, dass die Symptome nicht mehr auftreten, mache laut Rangnick wenig Sinn. „Beim nächsten Versuch müssen alle Beteiligten relativ sicher sein, dass er danach nicht die gleichen Probleme hat.”

Timo Werner wird beim Länderspiel gegen Nordirland fehlen

Auf Nachfrage, ob das stressbedingte Symptome seien, sagte Rangnick: „Ich kann nur sagen, wie es sich jetzt gerade bei ihm darstellt. Die genauen Ursachen herauszufinden, darum geht es ja. Wir müssen dem gemeinsam auf den Grund gehen und hoffentlich die richtigen Gegenmaßnahmen finden.”

Dass der zur deutschen Nationalmannschaft eingeladene Stürmer nun an Montag nach Frankfurt zum DFB fahre, mache laut Rangnick „keinen Sinn, solange die Diagnostik nicht abgeschlossen ist”. Trainer Ralph Hasenhüttl hatte gesagt: „Momentan ist an ein Spiel nicht zu denken.”

Nationalmannschaft: Keine Nachnominierung nach Ausfall von Timo Werner

Das wissen sie auch beim DFB. Hasenhüttl hatte am Samstagabend mit Bundestrainer Jogi Löw telefonisch über Werner gesprochen. Am Montagvormittag vermeldete die Nationalmannschaft dann, dass Werner ausfalle und auch kein Spieler nachnominiert wird.

Warum der Shootingstar überhaupt erst am Freitagvormittag eingeladen wurde, erklärte Rangnick so: „Die Nominierung stand sogar schon vor dem Istanbul-Spiel fest. Dass man beim DFB erstmal gewartet hat, ob er spielen kann, ist normal. Zwischen uns und dem DFB ist alles so gelaufen, wie es laufen muss.”

Der Kölner Sportmediziner Ingo Froböse hatte der Mitteldeutschen Zeitung nach dem Spiel unter akustischen Ausnahmebedingungen in Istanbul gesagt: „Wenn das in Kombination mit einem hohen Stresspegel des Spielers durch das Spiel und den Lärm auftritt, kann es durch die drastische stressbedingte Verengung der Blutgefäße durchaus zu Gleichgewichtsstörungen kommen.”

Welche Rolle spielt Stress für die gesundheitlichen Probleme von Timo Werner?

Auf MZ-Nachfrage ergänzte der Medizinprofessor, dass auch Blockaden der Halswirbelsäule und des Kiefergelenkes nicht nur anatomisch bedingt zu betrachten seien, „sondern in der Regel eine funktionale Ursache” haben. „Diese kann häufig Stress sein, denn gerade Blockaden sind hervorgerufen durch muskuläre Ursachen oder eben auch durch Überbeanspruchungen zum Beispiel des Kiefergelenkes durch Beißen und Knirschen im Schlaf”, so Froboese.



Muskuläre Verspannungen, die Blockaden im Halswirbelsäulen-Bereich verursachen, seien „sehr oft stressbedingt. Und das wiederum ergibt dann auch Zusammenhänge zu den Kreislaufproblemen und Schwindel.”

Sportmediziner: Körper von Timo Werner benötigt eine Pause

Gut möglich, dass Werner nicht nur wegen des Höllenlärms im Besiktas-Park , sondern generell nach dem nicht zu unterschätzenden Druck der vergangenen Monate nach seiner Schwalbe gegen Schalke, dem Spielstress im Confed-Cup sowie der kürzesten Urlaubspause aller RB-Spieler stressbedingt eine Pause benötigt. Werners Körper hat jedenfalls deutlich angezeigt, dass er eine Auszeit braucht.

Nachdem der Goalgetter zu Beginn dieser Saison bei RB Leipzig ebensowenig wie bei der Nationalmannschaft geschont worden war, müssen die Verantwortlichen einsehen, künftig sensibler mit Werners Ressourcen umzugehen. „Jeder will, dass Timo für ihn spielt. Wer dabei auf der Strecke bleibt, ist der Spieler”, hatte Hasenhüttl gesagt. Und: „Wir müssen alles dafür tun, dass Timo wieder gesund wird.”

Das gilt übrigens auch für Werner selbst. „Man muss angesichts der Vielzahl der Spiele lernen, auf seinen Körper zu achten und zu hören”, bemerkte Teamkollege Yussuf Poulsen. „Die Spieler, die nicht mehr können, müssen das auch mal sagen. Ich weiß, dass das schwer ist”, so der Däne. Aber das sei nicht nur besser für die Mannschaft, sondern ist auch förderlich für die physische und psychische Gesundheit der Akteure. (mz)