Nach schwerem Sturz: Tande im Kader für nächste Saison

Will im kommenden Winter schon wieder am Weltcup teilnehmen: Daniel Andre Tande.

Oslo

Der im März schwer gestürzte Skispringer Daniel Andre Tande soll im kommenden Winter schon wieder am Weltcup teilnehmen.

Der 27 Jahre alte Flug-Weltmeister steht im Kader für die nächste Saison, wie der norwegische Verband am Montag auf Facebook schrieb. Tande war im März beim Skifliegen in Planica schwer gestürzt und musste an der Anlage sofort notversorgt werden.

Im Krankenhaus der slowenischen Hauptstadt Ljubljana war er für mehrere Tage in ein künstliches Koma versetzt worden, aus dem er Ende März aufwachte. Tande trug nach dem harten Aufschlag zudem einen Schlüsselbeinbruch davon. Neben ihm zählt auch der derzeitige Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud zum Aufgebot, das auch im nächsten Winter vom Österreicher Alexander Stöckl betreut wird.