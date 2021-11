Zittern nach 6:0-Führung: Saale Bulls verspielen fast noch Heimsieg gegen Hamm

Die Saale Bulls haben ihr Heimspiel gegen Hamm am Ende doch noch gewonnen.

Halle (Saale)/MZ - Lange sah alles nach einem Kantersieg für die Saale Bulls in der Eishockey-Oberliga aus. Der Favorit hatte das Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht Hammer Eisbären klar im Griff und führte nach zwei Dritteln souverän mit 6:0.

Doch wurde die Partie nach 52 Minuten tatsächlich noch einmal spannend, weil Halle komplett von der Rolle war und fünf Gegentore binnen gut fünf Minuten kassierte. Erst als die Gäste ihren Torwart vom Eis genommen hatten und auf den Ausgleich drängten, gelang Tatu Vihavainen der erlösende Treffer zum 7:5-Endstand.

Zuvor hatten Joonas Niemelä, Dennis Gulda, Lukas Valasek, Dennis Schütt, Patrick Schmid und Vihavainen für Halle getroffen. Für die Saale Bulls war es der fünfte Sieg in Serie - auch wenn es am Ende unnötig spannend wurde. Am Sonntag kommen nun die Tilburg Trappers zum Spitzenspiel nach Halle.