Sturmpartner für Patrick Schmid: Saale Bulls holen auch Roman Pfennings

Halle (Saale) - Die Saale Bulls haben einen weiteren Zugang für die Offensive bekanntgegeben. Von den Hannover Scorpions wechselt Roman Pfennings nach Halle.

Der 28-Jährige lief dort zuletzt in einer Reihe mit Patrick Schmid auf. Den Angreifer hatten die Bulls zuvor bereits verpflichtet.

Pfennings, der zuvor mehrere Jahre für die Hannover Indians auflief, kam an der Seite von Schmid in der vergangenen Saison in 42 Hauptrundenspielen auf 13 Tore und 13 Vorlagen. In den Playoffs steuerte er in 13?Spielen vier Vorlagen bei. (mz)