Verteidiger Erik Hoffmann bleibt: Kader nimmt weiter Balance an

Erik Hoffmann trägt auch in Zukunft das Bulls-Trikot.

Halle (Saale)/MZ - Die erfolgreichste Eishockey-Oberligasaison der Klubgeschichte ist noch nicht ganz verhallt – dennoch wird hinter der Kulisse des Eisdoms fleißig am Kader für die kommende Spielzeit gebaut. Denn die Saale Bulls wollen einen neuen Anlauf wagen.

Es soll nicht weniger als ein Team zusammengestellt werden, das ähnliche Sphären wie das der vergangenen Serie erreichen kann – eine diffizile Aufgabe, die an ein großes Puzzeln erinnert, schließlich muss die Mannschaft für große Ziele möglichst ausbalanciert sein.

Lesen Sie hier: Saale Bulls verlängern mit routiniertem Kumpel-Duo

Deshalb verwunderte es kaum, dass die Bulls am Freitag die Vertragsverlängerung von Verteidiger Erik Hoffmann bekanntgaben. Denn neben offensivstarken Abwehrrecken wie Dennis Schütt oder Neuzugang Leon Fern sind auch jene eminent wichtig für einen stabilen Verbund, die defensiv orientiert spielen – eine Rolle, die Hoffmann seit drei Jahren im Bulls-Trikot ausfüllt.“

Erik Hoffmann stabilisiert die Defensive der Saale Bulls

Der Abwehrspieler bleibt also in seinem neuen zu Hause. „Ich fühle mich sehr wohl in Halle und freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich sehr, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat“, sagte Hoffmann, der seit 2020 für die Saalestädter auf dem Eis steht.

Hoffmann ist ein Spieler wie aus jedwedem Wunschtraum eines Trainers. Er ist ein Balancegarant. Offensive Verteidiger wie Schütt profitieren von ihm, dürfen ihren Angriffsgeist ausleben, weil Hoffmann eisern die Stellung hält. „Er ist ein routinierter Verteidiger, der hinten aufräumt und nach vorn tolle Pässe spielt“, sagte Sportchef Kai Schmitz über den 25-Jährigen, der in mittlerweile 160 Pflichtspielen auf fünf Treffer und 61 Vorlagen kommt. Hoffmanns Qualitäten sind jedoch nur schwer in den üblichen Kategorien zu messen, denn er ist vielmehr der Arbeiter, der dem Team Stabilität gibt.

„Er hat in den vergangenen Jahren eine super Entwicklung genommen“, sagte Schmitz. Und die Verantwortlichen sehen sogar noch weiteres Entwicklungspotenzial – ein Grund, warum der Vertrag nun um eine weitere Spielzeit verlängert wurde.

Hoffmann indes gab die lieben Worte seines Arbeitgeber artig weiter: „Halle ist eine Top-Adresse. Ich will den eingeschlagenen Weg mit weitergehen und noch einiges mit den Saale Bulls erreichen.“

Der Kader der Saale Bulls 2023/24

Unter Vertrag: Timo Herden (Tor), Leon Fern, Dennis Schütt, Erik Hoffmann (alle Abwehr), Tatu Vihavainen, Sergej Stas, Thomas Merl, Patrick Schmid (alle Sturm)

Abgänge: Lukas Valasek (Weißwasser), Dennis Gulda (Herford), Niklas Hildebrand, Marius Demmler (Hamm), Pavel Avdeev, Mathieu Tousignant, Jordan Kaplan, Maurice Becker, Finn Walkowiak, Jeroen Plauschin (Selb), Sebastian Albrecht, Justin Köpf.

Zugänge: Leon Fern (Selb)