Berlin/Halle/MZ/CKI - Bald haben die Fans der Bundesliga-Vereine Gewissheit: Am Freitag wird die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Spielplan für die kommende Saison in der ersten und zweiten Bundesliga veröffentlichen. Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass der FC Bayern am 22. August RB Leipzig zum Eröffnungsspiel empfängt. Die dritte Liga soll in den nächsten Tagen folgen.

