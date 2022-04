Zweite Heimpleite: Saale Bulls verlieren erneut gegen Regensburg

Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls haben ihr Heimspiel am Dienstagabend gegen die Eisbären Regensburg mit 1:2 nach Verlängerung verloren.

Damit liegt der Meister der Eishockey-Oberliga Nord in der Serie mit 1:2 zurück und muss nun beide noch offenen Partien gewinnen, um nicht vorzeitig auszuscheiden und den erhofften Aufstieg in die DEL2 zu verpassen.

Der Favorit aus Halle geriet auf eigenem Eis früh in Rückstand, konnte im Schlussviertel aber durch Torjäger Tatu Vihavainen ausgleichen. Mit 1:1 ging es dann in die Overtime, wo die Gäste aus Regensburg in der 66. Minute mit dem Siegtor für die kalte Dusche sorgten.

Spiel vier der Playoff-Serie findet am Freitag (20 Uhr) in Regensburg statt. Bislang gingen alle drei Partien jeweils an das Auswärtsteam.