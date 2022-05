Saale Bulls geben erstes Testspiel vor der neuen Saison bekannt

Halle (Saale)/MZ - Die Saale Bulls werden in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 in der Eishockey-Oberliga Nord ein Testspiel gegen die Selber Wölfe bestreiten. Wie der Klub aus Halle mitteilte, findet die Partie am 9. September im heimischen Sparkassen-Eisdom statt, die Uhrzeit ist noch offen.

Gegner Selb war 2021 in die DEL2 aufgestiegen - damals war Ex-Bulls-Coach Herbert Hohenberger der Trainer. In der abgelaufenen Saison schaffte Hohenberger mit Selb den Klassenerhalt, dann trennten sich die Wege.

Im Kader des Klubs stehen in Leon Fern, Michel Weidekamp und Nick Miglio aber noch drei Profis mit Halle-Vergangenheit.