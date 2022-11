Saale Bulls gehen selbstbewusst ins Topspiel gegen Hannover Scorpions

Die Saale Bulls zeigten sich zuletzt in Topform und empfangen nun den Tabellenführer aus Hannover.

Halle (Saale)/MZ - Marius Riedel legt sich fest. „Das ist das Topduell“, sagt der Trainer der Saale Bulls. Wenn seine Mannschaft am Freitagabend (20 Uhr) Tabellenführer Hannover Scorpions empfängt, treffen für Riedel immer noch die qualitativ besten Teams der Eishockey-Oberliga Nord aufeinander.

Auch wenn seine Bulls gerade „nur“ auf Platz fünf liegen. Der jüngste Trend spricht aber für den formstarken Meister, neun der vergangenen zehn Spiele wurden gewonnen. Zu weit aus dem Fenster gelehnt hat sich Riedel bei seiner Vorausschau also nicht. „Wir spielen richtig gutes Eishockey“, betont der Trainer.

Saale Bulls ohne Hildebrandt, Weyrauch, Walkowiak und Stas

Allzu viel ändern will er deshalb auch nicht. Der Erfolgslauf soll sich im besten Fall gegen den Primus einfach fortsetzen. „Leichte Anpassungen gibt es je nach Gegner immer. Die Spielzüge etwa beim Bully gestalten sich dann etwas anders“, erklärt Riedel die taktischen Überlegungen.

Auch personelle Veränderungen sind notwendig. Niklas Hildebrandt fehlt krank, Thore Weyrauch wegen einer Sperre, Finn Walkowiak und Sergej Stas sind verletzt. „Personell sind wir etwas geschwächt“, sagt Riedel.

Positiv aber: Stürmer Thomas Merl, der seit seiner Verpflichtung im Sommer aufgrund einer langwierigen Knieverletzung noch kein Spiel für die Saale Bulls machen konnte, wird am Freitag sein Debüt geben. „Wir gehen das langsam mit ihm an. Er konnte noch nicht alle Spielformen machen“, so Riedel.

Dass der DEL2-Erfahrene der Mannschaft aber schnell helfen kann, davon ist der Trainer überzeugt. „Er bringt viel Qualität mit.“ Hoffentlich auch am Freitag, im Topduell mit den Scorpions.