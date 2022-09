Saale Bulls forcieren vor Saisonstart den Dauerkartenverkauf

Halle (Saale)/MZ - Vor dem Start in die Meisterrunde der Eishockey-Oberliga haben Halles Saale Bulls noch einmal den Dauerkartenverkauf forciert.

Sitzplatz-Tickets gibt es in Halles Globus Fanshop. Stehplatz-Dauerkarten (279 Euro Vollzahler) gibt es zusätzlich unter www.tivents.com.

Die Hallenser starten am Freitag (20 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Herne. Am Sonntag steht um 15 Uhr das Heimspiel gegen die Tilburg Trappers an.