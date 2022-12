Im September 2022 kassierte Halle zum Saisonstart eine Niederlage in Herne.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem mühsamen 6:4-Sieg gegen den Letzten Krefeld am Dienstag steht für die Saale Bulls ein forderndes Wochenende in der Eishockey-Oberliga an.

Am Freitag (20 Uhr) geht es nach Herne, am Sonntag (18.15 Uhr) kommt Tilburg. Herne steckt unter dem neuen Coach Tobias Stolikowski, er löste den ehemaligen Bulls-Spieler Danny Albrecht ab, in der Krise. Zuletzt kassierte der Playoff-Anwärter drei Pleiten gegen Kellerteams.

Allerdings verloren die Bulls bislang beide Saisonpartien gegen Herne: Zum Ligastart im September gab es auswärts ein 4:5, das Heimspiel im Oktober ging mit 0:2 verloren. Gegen Tilburg wiederum gewann Halle schon zwei Mal: 5:4 auf eigenem Eis und 3:0 auswärts.