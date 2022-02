Zwei MBC-Stars fallen in Heidelberg verletzt aus

Weißenfels - Ohne Nikola Rebic und Chris Coffey ist der Syntainics MBC zum Auswärtsspiel bei den MLP Academics Heidelberg (Mittwoch, 20.30 Uhr) gereist. Beide Spieler sind verletzt und müssen in Weißenfels bleiben.

Spielmacher Rebic zog sich bei der Niederlage in Oldenburg am Sonntag einen Rippenbruch zu, Defensiv-Spielzialist Coffey hat Wadenprobleme. Ob das Duo länger als nur in Heidelberg fehlt, teilte der Klub vorerst nicht mit.

Syntainics MBC vor Abstiegs-Duell in Heidelberg

„Mit mannschaftlicher Geschlossenheit wollen wir den Engpass wettmachen, jeder ist gefordert, noch mehr zu geben“, sagt Trainer Igor Jovovic. Sein Team hatte in Oldenburg das Comeback nach dreiwöchiger Corona-Zwangspause gegeben und wirkte dabei erschöpft.

Aufsteiger Heidelberg steht in der Tabelle der Basketball-Bundesliga unmittelbar hinter dem MBC, es geht also um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Da wiegt der Ausfall der zwei Leistungsträger doppelt schwer. In den Kader rücken dafür die Youngster Vincent Friederici und Sandro Antunovic.