Weißenfels/MZ - Die Dimension ist so groß, dass sie nicht oft genug erwähnt werden kann: Für den Syntainics MBC steht wahrlich ein historisches Wochenende an. Nicht nur, dass sich die Mannschaft von Cheftrainer Janis Gailitis erstmals in der Vereinsgeschichte für das Finalturnier im Pokalwettbewerb qualifiziert hat. Nein, ebenfalls zum ersten Mal findet das Top Four auch noch in der heimischen Stadthalle Weißenfels statt. Das größte nationale Event der Basketball-Saison in der kleinsten Halle der Bundesliga – denkwürdiger geht es für den Syntainics MBC nun wirklich nicht!

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.