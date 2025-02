Auf was sich die Fans freuen können und was sie bei Anfahrt und Ticketkauf berücksichtigen sollten.

Größtes Basketball-Event Deutschlands in Weißenfels

Das für rund 42.000 Euro generalüberholte Parkett der Stadthalle hat dem MBC bei seiner Premiere gegen Rasta Vechta am Dienstag Glück gebracht, die Wölfe siegten mit 91:83. Ein gutes Omen für das Finalturnier um den BBL-Pokal?

Weißenfels - Was Berlin für den Fußball ist, ist Weißenfels für den Basketball – zumindest für ein Wochenende. Denn am Samstag und Sonntag ist die Saalestadt Schauplatz des Top-Four-Turniers, des größten Basketball-Events in Deutschland. Der FC Bayern München, die Frankfurt Skyliners, die Bamberg Baskets und natürlich der Syntainics MBC als Gastgeber kämpfen um den Deutschen Basketball-Pokal.