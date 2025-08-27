Mit dem bisher größten Umbruch im Gesellschafterkreis stellt sich der Syntainics MBC für die Zukunft auf. Was die Veränderungen bedeuten.

Warum der Syntainics MBC offen für neue Investoren ist

Mit den Gesellschaftern Kilian Lange, Martin Geissler und Christian Zeidler (v. l. n. r.) stellt sich der Syntainics MBC neu auf.

Weissenfels/MZ. - Zwei Daumen nach oben, ein nach vorne gerichteter Basketball – die Botschaft hinter diesem Foto war eindeutig: Der Syntainics MBC stellt sich für die Zukunft auf. Denn so posierte das neue Gesellschafter-Trio des Erstligisten aus Weißenfels vor wenigen Tagen für das Foto zur Pressemitteilung über die Veränderungen auf der Führungsebene des Klubs.