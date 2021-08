Syntainics MBC verliert erstes Testspiel im Trainingslager

Der Syntainics MBC aus Weißenfels absolviert aktuell sein Trainingslager in Slowenien. (Symbolbild)

Weißenfels/MZ - Das erste Testspiel, das der Syntainics MBC im Rahmen seines Trainingslagers in Slowenien absolviert hat, ging am Montagabend verloren. Gegen Cedevita Olimpija Ljubljana kassierten die Weißenfelser eine 69:81-Niederlage. Zur Pause hatte das neuformierte Team des ebenfalls neuen Headcoaches Igor Jovovic noch mit 44:43 geführt.

Erstmals ist beim MBC auch Neuzugang Nicola Rebic zum Einsatz gekommen. Der neue Spielmacher wurde im ersten Test gegen die BSW Sixers noch geschont. Zudem wurden Evans Rapieque und Sandro Antunovic vom Kooperationspartner eingesetzt, beide blieben aber ohne Punkte.

Bester MBC-Werfer war am Montagabend Chris Coffey, der neben seinen 17 Punkten auch noch neun Rebounds holte. Spielmacher Rebic kam auf 16 Zähler, Reginald Johnson Jr. auf 13 Punkte und fünf Rebounds.

Schon am 1. September steht der nächste Formtest für die „Wölfe“ an. Dann geht es im Rahmen des Trainingslager in Slowenien gegen den italienischen Klub Allianz Pallacenestro Triest, Beginn ist um 18.30 Uhr.