Endet die Erfolgssaison des Syntainics MBC am Samstag? Vieles deutet daraufhin. Zu stark präsentiert sich Bayern München in den Playoffs. Wie der Meister dominiert.

Weißenfels/MZ - Die Profis des Syntainics MBC applaudierten dem Publikum, sie klatschten mit ihren Fans am Spielfeldrand ab, sie gaben Autogramme. Alles wie immer also nach einem Heimspiel in der Basketball-Bundesliga. Am Dienstagabend lag dabei aber ein Hauch von Wehmut in der Luft.