Der Syntainics MBC muss sich dem favorisierten FC Bayern München in Spiel eins der Viertelfinalserie in den Play-offs geschlagen geben. Warum Trainer Gailitis dennoch stolz ist.

München/MZ - Die Kulisse war dem Ereignis angemessen: 11.500 Zuschauer sahen am Samstagabend das erste Spiel der Viertelfinalserie in den Play-offs der Basketball-Bundesliga (BBL) zwischen den FC Bayern München und dem Syntainics MBC im ausverkauften SAP Garden. Ein Duell, das in dieser Saison bereits für reichlich Wirbel gesorgt hatte: Weißenfels hatte München aus dem Pokalwettbewerb geworfen, um sich später sensationell den Titel zu sichern. Auch in der Liga jubelte der Außenseiter nach dem Hinspiel. Das Rückspiel ging dann nach einer höchst umstrittenen Schiedsrichterentscheidung an die Bayern.