Syntainics MBC startet mit Heimspiel gegen Aufsteiger in die Saison 2021/22

Weissenfels/MZ - Die Basketballbundesliga hat am Montag den vorläufigen Spielplan für die kommende Saison bekanntgegeben. Demnach startet der Syntainics MBC aus Weißenfels am 25. September, ein Samstag, gegen Aufsteiger MLP Academics Heidelberg.

Am 30. September folgt das erste Auswärtsspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig. Am 7. November spielen die Weißenfelser bei Meister Alba Berlin. Am 4. Dezember empfangen die Wölfe Pokalsieger Bayern München - um mehr Publikum zu ermöglichen in der Arena Leipzig.

Die vergangene Saison hatte der MBC als Tabellen-Fünfzehnter abgeschlossen. Mit Igor Jovovic steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie.