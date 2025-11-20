Der Syntainics MBC gewinnt auch sein viertes Spiel in der ENBL. Nun wartet mit den Academics Heidelberg in der Bundesliga die nächste Herausforderung.

Weissenfels/MZ. - In der Basketball-Bundesliga (BBL) hatte der Syntainics MBC nach der Niederlage gegen Ludwigsburg vor knapp zwei Wochen die Tabellenführung eingebüßt. Doch dafür holten sich die Wölfe am Mittwochabend in der European North Basketball League (ENBL) den Spitzenplatz. Mit einem souveränen 93:76-Sieg ließen sie dem britischen Topklub Bristol Flyers keine Chance. Und dank der besseren Korbdifferenz (+107) verdrängten sie den punktgleichen Titelverteidiger CSO Voluntari (+71) vom ersten Platz.