Wie Charles Callison den Syntainics MBC besser macht

Weißenfels/MZ - Tiefstapeln? Davon hält Charles Callison offensichtlich nichts. Denn gefragt nach seinem Saisonziel mit dem Syntainics MBC antwortet der Aufbauspieler im Gespräch mit der MZ: „Ich will es mit dem Team in die Play-offs schaffen und die Meisterschaft gewinnen. Und ich glaube fest daran, dass wir dazu in der Lage sind.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.