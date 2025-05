London - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand muss gesundheitsbedingt auf seinen Einsatz als TV-Experte beim Halbfinale der Champions League verzichten. Der 46-Jährige veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Foto von sich in einem Bett, das dem Augenschein nach in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Darauf zeigte er einen erhobenen Daumen.

Er sei „am Boden zerstört“, dass er die Halbfinals bei Football on TNT verpasse, schrieb Ferdinand. „Ich wünsche dem Team alles Gute - ich werde jede Minute auf dem iPad anschauen!“ TNT Sports antwortete darauf und schrieb: „Gute Besserung, Rio!“ Der Sender zeigt das Rückspiel von Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal.

Die genauen Hintergründe des Ausfalls ließ Ferdinand in dem Beitrag offen. Vor knapp zehn Jahren begann der ehemalige Verteidiger beim Sender, der damals noch BT Sport hieß, seine Karriere als Experte.