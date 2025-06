Kantersieg für die NSG SSC/RW Weißenfels: Am 20. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den VfB Ottersleben feiern. Vor 40 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Weißenfels/MTU. Die Weißenfelser haben am Sonntag dem Rivalen aus Ottersleben ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

In Minute 11 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Alexander Reiche das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Ottersleben steckte einmal Gelb ein (11.). Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Luca Brendel erzielt.

NSG SSC/RW Weißenfels in Minute 35 2:0 in Führung

Es lief nicht gut für den VfB Ottersleben. In Minute 49 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Magdeburger. Spielstand 6:1 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 20

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Reiche, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu festigen (81.). Die NSG SSC/RW Weißenfels rutschte dennoch auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfB Ottersleben

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – May, L. Kopp, F. Kopp (80. Almutaleb), Krämer (59. Ohl), Rothhoff, Heerdegen, Kalkofen, Brendel (46. Elmi), Reiche, Buttlar (59. Menzel)

VfB Ottersleben: Schliephake – Bogunski, Ibrahim (74. Böer), Kieselbach, Yunashev, Lieck (84. Hadrys), Schädel, Al Beef (68. Dattko), Agte (84. Koslowsky), Melzian, Leuschner

Tore: 1:0 Alexander Reiche (11.), 2:0 Luca Brendel (35.), 2:1 Max Yunashev (49.), 3:1 Belal Elmi (62.), 4:1 Toni Luis Ohl (67.), 5:1 Leon Kopp (69.), 6:1 Belal Elmi (74.), 7:1 Alexander Reiche (81.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 40