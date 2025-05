Der Syntainics MBC steht erstmals seit 24 Jahren in der BBL-Endrunde und kämpft um den Einzug ins Viertelfinale. Zwei Chancen gibt es. Wie Weißenfels die nächste Sensation packen will.

So will der MBC auch in der Endrunde überraschen

Weissenfels/MZ. - Das Handy war am Sonntagnachmittag in der Stadthalle Weißenfels ein ständiger Begleiter. Geduld war gefragt beim Blick auf den Bildschirm. Zwar hatte der Syntainics MBC sein Heimspiel gegen Bonn bereits mit 100:94 gewonnen. Anderswo aber wurde noch gespielt, in Heidelberg ging es sogar in die Verlängerung. Und „am Ende“, sagt Martin Geissler, Geschäftsführer des MBC, „ist die unwahrscheinlichste aller Varianten eingetroffen.“ Aber: „Für uns war das ein Glückstag.“