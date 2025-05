Am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II gegen die SG Spergau ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Mit einem Unentschieden sind der VfB 1906 Sangerhausen II und die SG Spergau am Mittwoch vom Platz gegangen. 67 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcel Dietze (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 26

1:1 im Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und SG Spergau – Minute 73

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Spergau kassierte einmal Gelb. Der VfB 1906 Sangerhausen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Meik Rockstroh.

Das rettende Tor für die SG Spergau fiel 28 Minuten nach der Pause, als Maximilian Jauck den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Leunaer Team errang (73.). Die Sangerhäuser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SG Spergau

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Graf (60. Gümül), Kern (58. Eisler), Dietze, Reiber, Roßner (58. Fuhrmann), Knopp (70. Raase), Buchhorn, Scholz, Hetke, Herbach

SG Spergau: Engel – Peter, Ionasanu (76. Eidner), Hammerschmidt, Kurze (70. Pohle), Machner, Jauck, Böttger (55. Hoffmann), Völkerling, Jauck, Osmanaj

Tore: 1:0 Marcel Dietze (58.), 1:1 Maximilian Jauck (73.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Kay Schröter, Marcel Wolf; Zuschauer: 67