So schockte der Syntainics MBC auch Alba Berlin

Weißenfels/MZ - Eine junge Dame konnte das Jubeln kaum abwarten. Wenige Sekunden vor dem Ende des Heimspiels gegen Alba Berlin lief die kleine Tochter von Ivan Tkachenko auf das Parkett der Stadthalle Weißenfels. Der Profi des Syntainics MBC beförderte sie so rasant wie liebevoll zurück in die Arme ihrer Mama am Seitenrand. Eine süße Anekdote, die für noch breiteres Lächeln auf den Rängen sorgte und keinen störte, schließlich war die Partie zu diesem Zeitpunkt längst entschieden.