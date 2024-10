Der Syntainics MBC hat auch sein drittes Spiel in Folge gewonnen. Gegen den amtierenden Deutschen Meister setzten sich die Wölfe am Samstagnachmittag verdient mit 79:75 durch.

Weissenfels/MZ. - Eigentlich sollte man in der Nutzung von Begrifflichkeiten stets Zurückhaltung üben. Doch was der Syntainics MBC am Samstagnachmittag in der Weißenfelser Stadthalle vor 3.000 Zuschauern ablieferte, darf durchaus als Sensation bezeichnet werden. Das Team um Trainer Janis Gailitis setzte sich in einer bis zum Schluss spannenden Partie gegen den FC Bayern Basketball mit 79:75 durch.