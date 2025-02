Final Four in Weißenfels

Weißenfels/MZ - Ja, auch ein Weltmeister hat mitunter ganz irdische Probleme. Seine Mutter, Oma, Opa und Freundin Ines dürfen dabei sein, wenn Andreas Obst um den nächsten Titel seiner Karriere kämpft. Aber: „Es gibt so wenige Tickets, da habe ich gar nicht versucht, noch mehr zu bekommen“, sagt der 28-Jährige. „Auch, wenn es noch einige Anfragen bei mir gegeben hat.“ Logisch, tritt Obst am Wochenende im Finalturnier des Pokals mit dem FC Bayern München doch in der Stadthalle Weißenfels an ,eine halbe Autostunde von seiner Geburtsstadt Halle entfernt.