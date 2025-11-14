Trotz zuletzt zwei Niederlagen in Folge zeigt sich der Bundesligist aus Weißenfels mit dem ersten Saisondrittel zufrieden. Wie Silvano Poropat die Lage einschätzt.

Silvano Poropat hat gut lachen: Der Syntainics MBC ist stark in die Saison gestartet.

Weissenfels/MZ. - Acht Siege aus elf Pflichtspielen? Silvano Poropat bleibt bescheiden im Angesicht dessen, was vor Saisonbeginn wohl illusorisch erschien. „Für uns als Syntainics MBC“, sagt der Sportdirektor des Erstligisten aus Weißenfels mit Blick auf die Bilanz, „ist das ein positiver Start und wir können ganz zufrieden sein.“ Aber: „Wir dürfen jetzt unter keinen Umständen nachlassen und müssen weiter hart arbeiten“, mahnt Poropat, denn: „Es warten noch große Aufgaben auf uns.“