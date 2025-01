Weißenfels/MZ - Nein, offiziell korrigieren sie ihr Saisonziel beim Syntainics MBC noch nicht nach oben. Ganz gleich, wen man auch fragt, die Antwort lautet stets: zunächst den Klassenerhalt schaffen, dann besser abschneiden als in der Vorsaison, also mindestens Zwölfter werden in der Endabrechnung der Basketball-Bundesliga (BBL).

