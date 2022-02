Saison-Aus für MBC-Center Johannes Richter

Weissenfels/MZ - Für MBC-Profi Johannes Richter ist die Saison in der deutschen Basketball-Bundesliga vorzeitig gelaufen. Wie der Syntainics MBC aus Weißenfels am Mittwochnachmittag mitteilte, muss der 28-Jährige an der Hüfte operiert werden und fällt damit längerfristig aus. Bereits seit Mitte Januar konnte Richter verletzungsbedingt kein Spiel mehr für die Wölfe aus Weißenfels bestreiten.

„Die Befürchtungen haben sich bestätigt“, wird Richter in einer Mitteilung des MBC zitiert. „Eine Operation ist unausweichlich geworden, wenn ich weiter Profisport betreiben möchte. Ich bedauere es sehr, dass ich der Mannschaft in der Rückrunde nicht mehr auf dem Feld helfen kann, sondern nur noch durch lautstarke Unterstützung von jenseits der Bande.“

Der Center soll Ende Februar in Bayern operiert werden, die anschließende Reha wird er in Weißenfels absolvieren. In dieser Saison stand Richter 14 Mal für die Wölfe aus Weißenfels auf dem Parkett. In knapp 17 Minuten Einsatzzeit erzielte er im Schnitt 5,2 Punkte und holte 3,8 Rebounds pro Partie.